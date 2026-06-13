Компания пытается восстановить связи с китайскими клиентами

NVIDIA сообщила китайским клиентам, что её новые центральные процессоры Vera для центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) могут стать доступны для них уже в августе. По данным Reuters, компания уже предлагает заказчикам размещать предварительные заказы на чипы, рассчитывая восстановить позиции на китайском рынке. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПродвижение Vera происходит на фоне резкого ослабления бизнеса NVIDIA в Китае. Поставки мощных ИИ-ускорителей H200 в страну остаются фактически заблокированными из-за экспортных ограничений США и позиции китайских регуляторов. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг признавал ранее, что их китайский бизнес упал до нулевых значений, хотя сама компания настроена наращивать его.

Источники Reuters отмечают, что некоторые китайские клиенты NVIDIA уже проявили интерес к Vera. Одна из компаний рассматривает предварительный заказ 300 серверов, то есть примерно 600 процессоров. Их будут использовать сначала для тестов, а после – масштабного развёртывания. Нюанс лишь в том, что китайским компаниям придётся адаптировать свою инфраструктуру под оборудование NVIDIA, а это крайне ненадёжный шаг, учитывая риск экспортных ограничений США.

Vera является первым CPU NVIDIA, созданный для агентного ИИ, который способен выполнять задачи автономно. По данным компании, процессор ориентирован на вычисления, которые обеспечивают работу таких ИИ-агентов, и может быть до 1,8 раза быстрее сопоставимых решений конкурентов.