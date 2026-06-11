Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ИИ научился проходить игры: Claude Fable 5 прошёл Pokémon FireRed
В Slay the Spire результат был похуже
реклама

Не так давно состоялся релиз модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5 из семейства Mythos, которая прославилась тем, что способна находить уязвимости в киберсистемах там, где их не могли найти люди в течение десятилетий. Anthropic решила в очередной раз продемонстрировать возможности своей новой ИИ-модели, посадив её за геймерское кресло.Источник изображения: ChatGPTFable 5 смогла пройти культовую игру Pokémon FireRed, не прибегая к поиску подсказок или встроенных инструментов ориентации. Ей понадобилось лишь анализировать визуальный поток информации: модель смотрела на экран, понимала происходящее и управляла игрой. Впрочем, как отмечают разработчики, порой ИИ-модели совершала не самые разумные действия. Однако сам факт того, что ИИ может проходить игры – это уже прорыв.

ИИ-модель также попробовала поиграть в Slay the Spire, но тут ситуация была хуже – 3 уровень стал непроходимым для неё. В Anthropic признают, что это уровень новичка, но по сравнению с прошлыми ИИ-моделями прогресс имеется.

Всё это необходимо не для того, чтобы ИИ проходил игры вместо геймеров. Разработчики проверяют, как ИИ-модели понимают визуальную информацию, планируют действия и адаптируются в реальном времени.

#claude #fable #pokemon
Источник: gameshub.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
Мессенджер «Макс» вечером 10 июня перестал отправлять и принимать сообщения
Человекоподобный робот Unitree G1 покорил вулкан высотой 6200 метров и готовится к Эвересту
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Эксперт сравнил Ryzen 7 2700X с Core i7-4790K и Ryzen 7 1800X в целом ряде игр
Неизвестной платой GIGABYTE на выставке Computex 2026 оказалась AORUS Z990 PRO следующего поколения
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
Биолог объяснил, почему божьих коровок опасно брать руками
«Волга» рассчитывает начать производить автомобили собственной разработки в 2028 году
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
IE опубликовала список из 7 футуристичных самолётов с большими шансами выхода в эксплуатацию
NVIDIA выпустила внеплановое обновление драйверов GeForce Hotfix Display Driver 610.52
Audi показала Q7 с V6 и SQ7 с V8 мощностью почти 600 л.с. и проекцией сигнала поворотников на дорогу
Археологи обнаружили в Пермском крае России средневековое серебряное украшение с двумя фигурами
4-ГБ видеокарта AMD в Linux обеспечила заметно больший fps в Gothic 1 Remake на фоне Windows
Счастливчик нашёл ПК бывшего главы AMD с автографом Лизы Су и других руководителей компании
Эксперт Муртазин: рост цен на электронику в России может достичь 50% к концу года

Популярные статьи

14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
«Паук-Нуар»: нетривиальный взгляд на классического супергероя (субъективное мнение)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Первые впечатления от демо Valor Mortis — добротный soulslike с наполеоновским флёром
Авторское кино 2000-х: семь картин, ставших культовыми вопреки студийным шаблонам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter