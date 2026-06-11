В Slay the Spire результат был похуже

Не так давно состоялся релиз модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5 из семейства Mythos, которая прославилась тем, что способна находить уязвимости в киберсистемах там, где их не могли найти люди в течение десятилетий. Anthropic решила в очередной раз продемонстрировать возможности своей новой ИИ-модели, посадив её за геймерское кресло. Источник изображения: ChatGPTFable 5 смогла пройти культовую игру Pokémon FireRed, не прибегая к поиску подсказок или встроенных инструментов ориентации. Ей понадобилось лишь анализировать визуальный поток информации: модель смотрела на экран, понимала происходящее и управляла игрой. Впрочем, как отмечают разработчики, порой ИИ-модели совершала не самые разумные действия. Однако сам факт того, что ИИ может проходить игры – это уже прорыв.

ИИ-модель также попробовала поиграть в Slay the Spire, но тут ситуация была хуже – 3 уровень стал непроходимым для неё. В Anthropic признают, что это уровень новичка, но по сравнению с прошлыми ИИ-моделями прогресс имеется.

Всё это необходимо не для того, чтобы ИИ проходил игры вместо геймеров. Разработчики проверяют, как ИИ-модели понимают визуальную информацию, планируют действия и адаптируются в реальном времени.