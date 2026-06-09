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Nacvark
Европейские водители стали меньше заправляться из-за скачка цен на топливо
Ситуация в Ормузском проливе привела к росту цен на нефть, который особенно ощутили страны-импортёры
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Европейские автомобилисты начали сокращать поездки и реже заезжать на заправки после резкого роста цен на бензин и дизель. Как сообщает Financial Times, в апреле 2026 года продажи автомобильного топлива в Европе снизились на 3,5% в годовом выражении. В нескольких странах, включая Германию, Норвегию и Австрию, спад оказался двузначным. Речь идёт о крупнейшем падении с октября 2023 года.Источник изображения: ChatGPT Главной причиной стал энергетический кризис на Ближнем Востоке, выражаемый нарушением поставок через Ормузский пролив, на долю которого приходилась значительная часть мировых поставок нефти. На фоне кризиса дизель в ряде стран Европы подорожал более чем на треть, а средний рост цен на бензин в Европейском союзе составил 13,6%.

Власти Великобритании считают, что часть автомобилистов сначала запасалась топливом в марте, а затем начала экономить, уменьшив количество поездок и заправок, чтобы снизить расходы. Такая реакция показывает, что энергетический кризис уже влияет не только на промышленность и логистику, но и на повседневную жизнь обычных граждан.

Скачок цен на энергоносители также увеличил инфляцию в Европе, которая составляет примерно 3,2%. Несмотря на то, что значение по-прежнему небольшое, до проблем с поставками оно было ещё ниже. Эксперты убеждены, что сохранение тенденции с ростом цен на нефть могут привести к серьёзному экономическому ущербу, ведь правительствам придётся субсидировать заправки.

#европа #топливо #бензин
Источник: ft.com
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