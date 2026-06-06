Судя по всему, Grok не пользуется спросом, а делать что-то с серверами нужно

SpaceX заключила многолетнее соглашение с Alphabet о сдаче в аренду вычислительных мощностей, которые будут использоваться ИИ-подразделением Google. Аналогичное соглашение ранее было заключено с Anthropic, которая также получила вычислительные мощности. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПредоставляемые вычислительные мощности включают около 110 тысяч графических процессоров NVIDIA, центральные процессоры, память и другие компоненты. Всё это необходимо для ИИ-моделей.

В рамках этой сделки Google будет ежемесячно выплачивать SpaceX 920 миллионов долларов с октября этого года по июнь 2029 года. До сентября аренда будет по сниженной цене, поскольку, как отмечает Google, они оставляют за собой право расторгнуть контракт в случае неисполнения SpaceX свои обязательств, тем самым намекая, что до осени им не предоставят все обещанные вычислительные мощности.

Если соглашение не расторгнуто – за эти 4 года SpaceX заработает на продаже свыше 40 миллиардов долларов на сдачу серверов в аренду, а также примерно столько же на аналогичном партнёрстве с Anthropic. При этом ни один из партнёров SpaceX не передаёт технологии xAI взамен на вычислительные мощности.