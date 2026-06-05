Её уже ввели для пользователей с платной подпиской

OpenAI объявила о запуске более мощной архитектуры памяти ChatGPT под названием Dreaming. Обновление направлено на то, чтобы чат-бот лучше сохранял полезный контекст о пользователе, учитывал его предпочтения и не опирался на устаревшие сведения. Источник изображения: ChatGPTКомпания подчёркивает, что функция запоминания помогает ChatGPT не начинать каждый диалог «с нуля»: система может учитывать проекты, ограничения, интересы и прошлые обсуждения пользователя. Новая версия Dreaming должна решать три ключевые проблемы прежней памяти: устаревание данных, ошибки в контексте и сложность масштабирования для сотен миллионов пользователей.

ChatGPT в основном полагался на «сохранённые воспоминания», которые появлялись после явных просьб пользователя запомнить конкретный отрезок информации. Теперь Dreaming может автоматически обобщать информацию из истории диалогов и выбирать наиболее релевантные сведения для будущих разговоров. При этом пользователи смогут просматривать краткое резюме того, что ChatGPT о них помнит, а также исправлять или дополнять эти данные.

На старте обновление доступно пользователям Plus и Pro в США, а в ближайшие недели OpenAI планирует расширить его на другие страны, а также на пользователей с бесплатным тарифом. Компания подчёркивает, что цель новой памяти – сделать ответы ChatGPT более персональными, актуальными и полезными при выполнении долгосрочных задач.