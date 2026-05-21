Рабочие получили новое предложение от руководства компании относительно зарплаты

Компания Samsung Electronics смогла избежать запланированной на этой неделе забастовки на своём производстве микросхем памяти. Профсоюз, куда входят десятки тысяч сотрудников, согласился отложить планы по проведению забастовки на фоне предварительного соглашения с руководством компании о заработной плате. Источник изображения: Reuters

Запланированная 18-дневная забастовка с участием почти 48 000 членов профсоюза будет приостановлена до тех пор, пока предварительное соглашение не будет утверждено самими рабочими. Голосование пройдёт с 22 по 27 мая. По его результатам будет определено, откажутся ли рабочие от забастовки и примут условия компании или всё же пойдут дальше.

Второй сценарий кажется маловероятным, поскольку правительство Южной Кореи готово препятствовать проведению забастовки рабочих. Даже временная приостановка производства нанесёт многомиллиардный ущерб экономике страны, не говоря уже о том, что цепочки поставок крупных технологических компаний будут нарушены.

Вероятнее всего, рабочие примут новые условия, которые пока не раскрываются. Учитывая, что соглашение до сих пор не подписали – они не соответствуют первоначальным ожиданиям.