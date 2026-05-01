Nacvark
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
Решение принято Кабинетом министров

Правительство России своим постановлением ограничило ввоз в страну иностранных спутниковых терминалов для передачи и приёма радиоволн от космических объектов связи, включая товары двойного назначения. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на официальный документ.Источник изображения: ChatGPTВ новом постановлении российского правительства исключение предоставляет только той категории оборудования, которая имеет разрешение от государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот. Принятое правительством решение обосновывается защитой национальной безопасности страны.

Сама формулировка решения охватывает широкий спектр спутникового оборудования, включая терминалы Starlink, которые раньше могли ввозиться на территорию страны в рамках так называемого «параллельного импорта». Принятие новых правил означает, что ввоз спутниковых терминалов Starlink должен прекратиться, поскольку компания не имеет разрешения от государственных органов на использование конкретных радиочастот, необходимых для установления связи между космической и наземной инфраструктурой.

#россия #starlink #связь
Источник: tass.ru
