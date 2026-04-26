Власти делают ставку на так называемых ИИ-агентов, которые могут выполнять задачи в автономном режиме

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) поставили амбициозную цель – заменить к 2028 году половину сектора государственных услуг агентами искусственного интеллекта (ИИ). Речь идёт о так называемых ИИ-агентах, которые могут выполнять задачи в автономном режиме. Проще говоря, речь идёт о полной реструктуризации правительственных агентств с акцентом на автономию. Источник изображения: Gemini AI

По мнению местных властей, успехом будет не наличие вычислительных мощностей для перевода правительства на ИИ, а готовность правительственных органов к такому переводу. То есть цель не просто перевести систему на ИИ-агентов, а адаптировать её за два года так, чтобы это было возможным без каких-либо проблем.

Маловероятно, что через 2028 году большая часть государственных услуг в ОАЭ действительно оцифруют и автоматизируют. Вероятнее всего, это будет постепенный переход, но в ускоренном темпе.

Стоит отметить, что предоставление государственных услуг с помощью ИИ-агентов в теории может повысить объективность органов и исключить человеческий фактор, минимизировать коррупционные риски. При условии, что ИИ-агентам передадут действительно важные функции, а не проверку фотографий на паспорт или выдачу справок о месте жительства.