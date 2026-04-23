По мнению Национального центра кибербезопасности Великобритании, именно такое количество стран теоретически имеет возможность для атак на их инфраструктуру

Британская разведка сообщила, что примерно 100 стран в мире обладают технологиями, которые могут использоваться для взлома инфраструктуры Великобритании. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчёт Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC). Источник изображения: ChatGPTПо мнению аналитиков, порог доступа к шпионскому программного обеспечению снижается – всё большее количество стран обладают возможностями для кибератак. За последние 20 лет рынок коммерческих шпионских программ значительно расширился, что позволяет иностранным правительствам новые возможности для достижения собственных целей.

NCSC считают, что если раньше государственные спецслужбы прибегали к использованию шпионского ПО для слежки за журналистами или политическими активистами, сейчас преимущественно речь идёт о кибератаках международного значения. По данным британской разведки, за последний год количество кибератак на инфраструктуру Великобритании удвоилась, а инициаторами зачастую являются государственные структуры.

Особую угрозу Великобритания видит от Китая, подчёркивая, что у этой страны «поразительный уровень изощрённости» в вопросе кибератак.