Концепты представили на выставке MWC 2026 в Барселоне

Компания Lenovo представила на выставке MWC 2026 в Барселоне футуристические концепты модульного ноутбука ThinkBook Modular AI PC и складного игрового устройства Legion Go Fold. Обе разработки пока ограничиваются прототипами, которые не готовы к продаже и предназначены для демонстрации будущих технологий.

Концепт модульного ноутбука имеет нестандартный дизайн и конструкцию, позволяющие менять модули, например, использовать сразу два 14-дюймовых 4K OLED-дисплея 120 Hz (один из них может выступать в роли сенсорной клавиатуры). Помимо этого, порты вроде USB‑C, USB‑A и HDMI можно снимать или заменять. Технические характеристики ноутбука следующие: Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB RAM, 1 TB SSD. Вес модульного ноутбука небольшой – всего 1,4 килограмма с двумя дисплеями, но батарея ограничена 33 Wh.

Складное игровое устройство представляет собой гибрид консоли и компьютера, который трансформируется в портативную (7,7 дюймов) и расширенную (11,6 дюймов) модели. Контроллеры, похожие на Joy‑Con Nintendo, можно прикреплять по бокам, снимать и использовать отдельно, комбинировать в полноценный геймпад или даже применять правый контроллер как вертикальную мышь в настольном режиме

Как уже выше отмечалось, речь идёт пока не о готовых продуктах, а лишь демонстрации технологий, которые в будущем могут быть представлены с изменёнными характеристиками.

*Права на изображения принадлежат Bloomberg (Chris Welch).