Производство разместили в Южной Корее

Швейцарский бренд On Running, входящий в состав холдинга On Holding, открыл в Южной Корее высокотехнологичный завод по производству кроссовок для бега. На предприятии действует автоматизированное производство с использованием 32 роботов, которое способно выпускать около 1000 пар обуви в день. Источник изображения: пресс-релиз On HoldingПроизводство кроссовок происходит с использованием собственной технологии напыления термопластичного полиуретана LightSpray. При этом автоматизированный завод в Южной Корее является вторым предприятием компании в мире. Первое подобное предприятие было запущено в Швейцарии в июле 2025 года.

On Holding планирует масштабировать свои автоматизированные заводы по всему миру, размещая производство ближе к местам спроса. Выбор Южной Кореи в качестве площадки для нового завода был обусловлен «идеальными условиями территории для обучения и внедрения полученных знаний». Преимущество автоматизированного производства заключается в экономической эффективности и способности выпускать больший объём продукции, нежели это делают на традиционных заводах таких размеров. В будущем заводы On Holding появятся в Северной и Южной Америке.