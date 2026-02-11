Акции Coinbase упали примерно на 60 % с июля

Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) выбыл из списка 500 самых богатых людей мира на фоне обвала криптовалюты в стоимости. Согласно индексу миллиардеров по версии Bloombeg, его состояние сократилось более чем на 10 миллиардов долларов, хотя ещё 7 месяцев назад общий капитал оценивался в 17,7 миллиардов долларов. Источник изображения: BloombergПричина заключается в падении стоимости акций Coinbase Global, которая составляет внушительную часть портфеля Армстронга. Акции компании с июля упали в стоимости примерно на 60%. Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co снизил целевую цену акций Coinbase на 27% на фоне снижения цен на криптовалюты, что лишь усугубило ситуацию.

Примечательно, что Брайан Армстронг уже относительно давно продаёт акции Coinbase, диверсифицируя свой инвестиционный портфель. Так, например, его внимание привлёк биотехнологический стартап NewLimit, ориентированный на человеческое долголетие.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что Брайан Армстронг далеко не единственный миллиардер, который пострадал от падения криптовалюты в цене. Ежегодно богатейшие люди мира, владеющие криптовалютой или акциями криптовалютных компаний, теряют миллиарды долларов из-за изменений на этом всё менее предсказуемом рынке.