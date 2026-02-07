Запуск производства возможен уже в 2027 году

Компания FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (Германия) ставит перед собой цель расширить имеющиеся у неё производственные мощности, поэтому объявляет о начале строительства нового завода по производству и техническому обслуживанию танков в городе Хандевитт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Немецкая компания провела вчера церемонию закладки первого камня предприятия. Источник изображения: FFGНа церемонии присутствовали местные и федеральные власти, включая мэра города Томаса Расмуссена и генерального инспектора Вооружённых сил Германии генерала Карстена Бройера. Все они поощряют предпринимаемые FFG действия по расширению производства.

Завод в Хандевитте будет заниматься строительством бронированных гусеничных машин WiSENT 2, колёсных бронемашин ACSV, а в перспективе – CAVS (Patria 6x6). Ожидается, что запуск производства возможен уже в первом квартале 2027 года.

Может быть интересно

Проектирование предприятия происходило с учётом гибкости и дальнейших возможностей по его расширению. Первый этап строительства предусматривает административное здание (пять этажей), два производственных цеха и логистический центр с автоматизированным высотным складом.