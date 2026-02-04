В Иране не комментировали этот инцидент

Во вторник американские военные сбили над Аравийским морем иранский дрон-камикадзе Shahed-139, приближавшийся к недавно прибывшему в регион авианосцу USS Abraham Lincoln. Военные США сочли намерения иранского дрона «неясными», восприняв его поведение как «агрессивное». Источник изображения: ВМС СШАПерехват дрона был осуществлён истребителем F-35C, который поднялся с борта авианосца для защиты судна. Не уточняется, с помощью чего именно истребитель сбил иранский беспилотник. Как отмечает издание Reuters, на фоне этого инцидента стоимость нефти парадоксально увеличилась на 1 доллар за баррель, учитывая риски военной эскалации.

В тот же день в Ормузском проливе произошёл другой инцидент, когда Корпус стражей исламской революции (КСИР) задействовал несколько катеров и разведывательный дрон Mojaher для преследования американского нефтяного танкера M/V Stena Imperative. Иранские катера приказали танкеру остановить двигатель и подготовиться к абордажу. Однако в том же районе действовал военный корабль ВМС США USS McFaul, поэтому ситуация стабилизировалась и танкер продолжил движение по своему маршруту.