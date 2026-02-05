Компания Raytheon (США) объявила о заключении пяти рамочных соглашений с Министерством обороны США, предусматривающих существенное увеличение производства ключевых наступательных и оборонительных ракет американской армии. Среди них – крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, ракеты класса «воздух – воздух» AMRAAM, зенитные ракеты Standard Missile-6 (SM-6) и Standard Missile-3 (SM-3) в конфигурациях Block IB и Block IIA.В рамках достигнутых договорённостей целевые показатели будут следующими:
- Tomahawk – более 1 тысячи ракет в год;
- AMRAAM – до 1,9 тысяч ракет в год;
- SM-6 – более 500 ракет в год;
- SM-3 IB и SM-3 IIA – будет ускорено и масштабировано, но без конкретных цифр.
Raytheon подчёркивает, что производство многих из этих ракет будет увеличено в 2–4 раза по сравнению с существующими темпами. Решение об увеличении производства принято в рамках новой военной стратегии США, а также обязательств Пентагона контрактовать закупку вооружений в достаточном количестве, чтобы высокий уровень предложения покрывался соответствующим спросом со стороны американских военных.
Помимо этого, американская компания продолжит инвестировать в технологии, производственные мощности и персонал, чтобы достичь и поддерживать этот высокий уровень производства. Расширение производственных мощностей в штатах, где находятся предприятия компании, также положительно скажется на количестве рабочих мест и региональной экономике.