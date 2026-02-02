После получения первых ракет их разместят на военно-морской базе Корсёр

Министерство обороны Дании сообщает о принятом военным командованием решении по размещению противокорабельных систем Naval Strike Missile (NSM) на военно-морской базе Корсёр, чтобы защитить западную часть Балтийского моря. Пока что ракетные системы ещё не были переданы датской армии, но военные уже планируют, где их разместить. Источник изображения: Военно-морские силы НорвегииМинистр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен подчёркивает, что ключевой задачей вооружённых сил является поддержание контроля и свободы действий в датских водах, которые являются путями доступа к Балтийскому морю. Развёртывание противокорабельных систем на берегу акватории позволит усилить оборонный потенциал. Начальник штаба обороны Михаэль Виггерс Хюльдгаард добавил, что наличие NSM в прибрежной зоне позволит эффективно противодействовать угрозам в датских водах и повышает общую боевую мощь и сдерживание. Место базирования 2-й эскадры Королевских военно-морских сил Дании

Источник изображения: Google MapsПри этом развёртывание новых систем на военно-морской базе Корсёр возможно в краткосрочной перспективе, поскольку поставки первых NSM ожидаются уже в этом году. Вооружённые силы уже проводят подготовительные работы, чтобы завершить реализацию концепции «береговая противокорабельная система с ударными ракетами NSM».