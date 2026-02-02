Сайт Конференция
Nacvark
В Дании планируют разместить ракетные системы NSM на западе Балтийского моря
После получения первых ракет их разместят на военно-морской базе Корсёр

Министерство обороны Дании сообщает о принятом военным командованием решении по размещению противокорабельных систем Naval Strike Missile (NSM) на военно-морской базе Корсёр, чтобы защитить западную часть Балтийского моря. Пока что ракетные системы ещё не были переданы датской армии, но военные уже планируют, где их разместить.Источник изображения: Военно-морские силы НорвегииМинистр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен подчёркивает, что ключевой задачей вооружённых сил является поддержание контроля и свободы действий в датских водах, которые являются путями доступа к Балтийскому морю. Развёртывание противокорабельных систем на берегу акватории позволит усилить оборонный потенциал. Начальник штаба обороны Михаэль Виггерс Хюльдгаард добавил, что наличие NSM в прибрежной зоне позволит эффективно противодействовать угрозам в датских водах и повышает общую боевую мощь и сдерживание.Место базирования 2-й эскадры Королевских военно-морских сил Дании
Источник изображения: Google MapsПри этом развёртывание новых систем на военно-морской базе Корсёр возможно в краткосрочной перспективе, поскольку поставки первых NSM ожидаются уже в этом году. Вооружённые силы уже проводят подготовительные работы, чтобы завершить реализацию концепции «береговая противокорабельная система с ударными ракетами NSM».

#дания #балтийское море #nsm #naval strike missile
Источник: fmn.dk
Сейчас обсуждают

Китя.
01:14
Цены на процессоры амд пошли вниз отлично избавления началося.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Борис Османов
00:27
Без простоев или без заметных простоев? Не разные понятия, в цифровой век когда самолёты летают точно по минутам или опоздание на несколько минут влечет за собой целую цепочку неприятностей?
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Дмитрий Захаров
00:13
А сколько человек имеет 9700xt? По опросам стим средний пк не лучше консоли.
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
AlexeyBnd
23:09
Это разве разгон? Помнится ещё во времена "бешеной" популярности GF2MX/GF4MX узрел в одном из бутиков (коии были популярны в нулевые годы) GF4600TI по очень привлекательной цене, а финансов с собой н...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Павел Кандеев
23:02
Да гасить пиндосов надо
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
32Влад32
22:20
Поржал. Над твоим хилым умишком.
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
Салор Сулумов
22:13
Сирии,Ливана,Палестины и Иордании !!! Террористическая образования (израиль ) созданная 1948 году к ним отношения не имеет!!!!
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Сосунов Сосипатр
21:47
Игра - достойная этого сайта!
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
Marina Fakuni
21:40
ЖИ-ШИ пиши с буквой «И», Касянчук
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Сосунов Сосипатр
20:32
Это прекрасная статья – как раз достойная этого сайта.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
