Министерство обороны Дании сообщает о принятом военным командованием решении по размещению противокорабельных систем Naval Strike Missile (NSM) на военно-морской базе Корсёр, чтобы защитить западную часть Балтийского моря. Пока что ракетные системы ещё не были переданы датской армии, но военные уже планируют, где их разместить.Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен подчёркивает, что ключевой задачей вооружённых сил является поддержание контроля и свободы действий в датских водах, которые являются путями доступа к Балтийскому морю. Развёртывание противокорабельных систем на берегу акватории позволит усилить оборонный потенциал. Начальник штаба обороны Михаэль Виггерс Хюльдгаард добавил, что наличие NSM в прибрежной зоне позволит эффективно противодействовать угрозам в датских водах и повышает общую боевую мощь и сдерживание. При этом развёртывание новых систем на военно-морской базе Корсёр возможно в краткосрочной перспективе, поскольку поставки первых NSM ожидаются уже в этом году. Вооружённые силы уже проводят подготовительные работы, чтобы завершить реализацию концепции «береговая противокорабельная система с ударными ракетами NSM».
Источник: fmn.dk