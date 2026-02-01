Рим критикует подход Лондона, учитывая, что страны совместно разрабатывают истребитель 6-го поколения

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Guido Crosetto), чьи слова приводит издание Defense News, заявил, что Великобритания делает недостаточно, для обмена передовыми технологиями со своими партнёрами, в рамках трёхсторонней программы по созданию истребителя 6-го поколения Global Combat Air Programme (GCAP). Программа объединяет Великобританию, Италию и Японию. Источник изображения: Wikimedia Commons, HuniniПо мнению итальянского министра, до тех пор пока в Лондоне воздерживаются от обмена передовыми технологиями со своими итальянскими и японскими партнёрами, они предоставляют преимущество стратегическим конкурентам – России и Китаю, которые также работают над истребителем нового поколения.

Крозетто ранее уже критиковал Великобританию за «эгоизм», идущий вразрез открытости позиций Италии и Японии. Спустя более чем год итальянский политик своё мнение не поменял. Гвидо Крозетто утверждает, что итальянской компании Leonardo, работающей над программой GCAP, было поручено вести себя более открыто и делиться технологиями, в надежде на взаимность со стороны партнёров.

Справедливости ради, программа GCAP кажется более перспективной по сравнению с другим европейским проектом – FCAS, где из-за принципиальных позиций Франции и Германии, разработка истребителя 6-го поколения вовсе остановилась.