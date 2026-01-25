США сосредоточили в регионе количество сил, достаточное для нанесения ударов по иранским территориям

Несколько недель назад стало известно о возможных ударах США по Ирану на фоне массовых протестов в стране. Позже американские власти всё же отказались от этой идеи, заключив определённые договорённости с Тегераном. Одной из причин, по которой удар был отменён, называют нехватку сил в регионе. Большая часть ресурса была выведена после завершения ирано-израильского конфликта летом 2025 года. Спустя недели США сосредоточили на Ближнем Востоке достаточно сил, чтобы нанести удар по Ирану.

Может быть интересно

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на корпоративные заявления, авиакомпании (преимущественно европейские) отменяют рейсы и изменяют маршруты, которые связаны с полётами над Ираном. Объясняется это мерами предосторожности из-за «геополитической ситуации». Соответствующие меры предосторожности затронули ряд компаний, организовывающих поездки на Ближний Восток. Причём речь идёт не только об отмене полётов в Иран, а изменении маршрутов и отмены тех рейсов, которые требуют транзитного перелёта через иранское воздушное пространство.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил, что «армада кораблей» уже в пути. Среди отправленных кораблей – авианосец Abraham Lincoln и эсминцы USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance и USS Michael Murphy.