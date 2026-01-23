Сайт Конференция
В Южной Корее разрабатывают новый самолёт радиоэлектронной борьбы стоимостью $1,3 млрд
Его развёртывание возможно к 2034 году

Агентство программ оборонных закупок (DAPA) объявила о проекте по разработке самолёта радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Block I, который предназначен для нарушения работы противовоздушной обороны и систем управления потенциального противника. Об этом сообщает южнокорейские издание Yonhap News, ссылаясь на заявление DAPA.

Сеул планирует взять за основу гражданский бизнес-джет Bombardier Global 6500 канадского производства, оснастив его различным оборудованием, которое позволит парализовать системы противоборствующей стороны посредством радиоэлектронного подавления. Принятое DAPA решение о разработке специального самолёта для выполнения задач, связанных с РЭБ, обусловлено недавней военной интервенцией США в Венесуэлу, которая доказала способность радиоэлектронных помех выводить из строя системы вооружения на больших расстояниях.

Общая стоимость программы, реализовываемой совместно с южнокорейской компанией LIG Nex1 и государственными организациями, составляет 1,9 триллиона вон (около 1,3 миллиарда долларов США). Развёртывание нового самолёта РЭБ ожидается к 2034 году, то есть через 8 лет, когда завершатся все процессы разработку и пройдут испытания.

Помимо этого, DAPA планирует использовать опыт, полученный в ходе разработки Block 1, для создания системы РЭБ с улучшенными характеристиками под наименованием Block 2.

#южная корея #рэб
Источник: yna.co.kr
