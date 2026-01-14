Известно как минимум об одном таком случае

Военные США во время нанесения ударов по целям в Карибском море использовали военные самолёты, замаскированные под гражданские лайнеры, а также скрытое вооружение. Об этом сообщает ряд иностранных СМИ, включая The New York Times и The Washington Post.

По данным изданий, как минимум один такой случай произошёл 2 сентября 2025 года, когда погибло 11 членов картеля Tren de Aragua. Используемый Пентагоном самолёт серого цвета был без опознавательных знаков, с вооружением, которое находились не на виду под крыльями, а внутри фюзеляжа. В материале издания напоминают, что у армии США есть несколько самолётов, построенных на гражданских шасси – модифицированные Boeing 737 и Cessna, которые могут запускать ракеты из внутренних отсеков.

Нюанс в том, что обычно такие самолёты имеют характерный серый цвет и опознавательные знаки, а в случае с ударами по целям в Карибском море – никакой маркировки не было. Отмечается, что теоретически самолёты могли иметь номинальную маркировку, которая не заметна в воздухе для человеческого глаза.

Следует подчеркнуть, что Женевские конвенции запрещают маскировать военную технику под гражданские объекты и транспорт, включая пассажирские лайнеры. Основной принцип заключается в том, что использование замаскированной военной техники вводит противника в заблуждение, ставя под угрозу жизни гражданских.