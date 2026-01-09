Исламабад может списать свои $2 млрд задолженности перед Эр-Риядом

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Пакистана и Саудовской Аравии ведут переговоры о возможной сделке общей стоимостью около 2 миллиардов долларов. Пакистанские власти, столкнувшись с финансовыми трудностями, планируют погасить задолженность перед Эр-Риядом поставкой истребителей JF-17 Thunder,

По данным одного из источников издания, соглашение сосредоточено исключительно вокруг лёгких истребителей китайско-пакистанской разработки. В то же время другой источник утверждает, что этот вариант является одним из наиболее вероятных. Однако Саудовской Аравии всё же придётся частично заплатить за истребители, поскольку ещё 2 миллиарда будут необходимы для закупки соответствующего оборудования.

Начальник штаба Военно-воздушных сил Пакистана Захир Ахмед Бабер Сидху на этой неделе уже побывал в Саудовской Аравии, где встретился со своим коллегой Турки бин Бандером бин Абдулазизом. Офицеры обсуждали двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Reuters акцентирует внимание на том, что возможная сделка обусловлена сразу двумя факторами – сложной экономической ситуацией в Пакистане и неопределённостями относительно обязательств США на Ближнем Востоке. Проще говоря, Исламабаду удобно погасить задолженность поставкой истребителей, а Эр-Рияду не помешают новые самолёты для обеспечения собственной безопасности.