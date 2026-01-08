Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
ВМС США инвестируют в увеличение производства ракет-перехватчиков SM-6
Ракеты используются кораблями флота

Компания Raytheon получила от Военно-морских сил США дополнительные 29 миллионов долларов для расширения производственных мощностей и испытательного оборудования, используемого в рамках программы по разработке и производству ракет-перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6). Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на информацию Командования военно-морских сил.

В рамках данного контракта американская компания проведёт работы по расширению своих возможностей производства SM-6. На момент заключения контракта часть средств уже была выделена Raytheon. Работы будут происходить на предприятиях компании в штатах Аризона, Коннектикут и Мэриленд с планами по завершению к 30 сентября 2028 года.

SM-6 является одной из наиболее распространённых ракет-перехватчиков, используемой для перехвата кораблями ракетных угроз и воздушных целей. Ракеты размещаются в вертикальных контейнерных пусковых установках Mark 41, которые могут запускать как SM-6, так и крылатые ракеты большой дальности BGM-109 Tomahawk. На одном военном корабле обычно от 64 до 128 пусковых установок данного типа, но не все они оснащаются SM-6.

#сша #вмс сша #sm-6
Источник: defence-blog.com
Сейчас обсуждают

3JIbIDEHb
15:40
Игра для мобилок с донатом?
WCCFTech: Главной новостью BlizzCon 2026 может стать шутер по мотивам StarCraft
Purga
15:34
Подбродившая)
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Китя.
15:21
AM4 не собирать надо. а избавляется старье же.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
15:08
Как говориться гладко было на бумаге да забыли про овраги. Американским нефтяникам нафиг не нужна нефть по 50 баксов
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
swr5
14:51
В четвертых - зеленая какашка от хуанга внутри.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:42
Под тебя я ???? да да да.еще что придумаешь.У меня и 6600 какая то появилась,и тп .ты чертила снова порешь чушь.ты и на конференции был ни раз обоссан прилюдно и тут.твоя судьба стирать потоки мочи с ...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:41
Под меня много кто косит. и ты косил не раз.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:39
Да да да.И терминатор ты был и кер ток знает кто еще.И под вк заходил и под ок заходил.Не пизди,утырок.У тебя,ботовод.куча ников.именно ты зная то и других в том подозреваешь.Вобщем год у тебя будет п...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:39
Глянь сколько моему нику лет. а одно разик.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:37
Тебе ли говорить.Ты уже какой тут ник меняешь ??? Молчи сиди.А машка твоя полотерка на день по два меняла.Он как начнет про глиномесиво ваше любимое ,его и блочат
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
