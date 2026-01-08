Ракеты используются кораблями флота

Компания Raytheon получила от Военно-морских сил США дополнительные 29 миллионов долларов для расширения производственных мощностей и испытательного оборудования, используемого в рамках программы по разработке и производству ракет-перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6). Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на информацию Командования военно-морских сил.

В рамках данного контракта американская компания проведёт работы по расширению своих возможностей производства SM-6. На момент заключения контракта часть средств уже была выделена Raytheon. Работы будут происходить на предприятиях компании в штатах Аризона, Коннектикут и Мэриленд с планами по завершению к 30 сентября 2028 года.

SM-6 является одной из наиболее распространённых ракет-перехватчиков, используемой для перехвата кораблями ракетных угроз и воздушных целей. Ракеты размещаются в вертикальных контейнерных пусковых установках Mark 41, которые могут запускать как SM-6, так и крылатые ракеты большой дальности BGM-109 Tomahawk. На одном военном корабле обычно от 64 до 128 пусковых установок данного типа, но не все они оснащаются SM-6.