Военные одного из подразделений были размещены в приграничном городе Парагуахон

Вооружённые силы Колумбии усиливают пограничную охрану на фоне напряжённости в соседней Венесуэле. На это указывает публикация 1-й дивизии колумбийской армии, где говорится, что военнослужащие 10-й кавалерийской группы были направлены в приграничный город Парагуахон (муниципалитет Майкао), где усиливают территориальный контроль и наблюдение на пограничном переходе между Венесуэлой и Колумбией.

В пресс-релизе воинского формирования подчёркивают, что принятое решение способствует безопасности, порядку и спокойствию населения, подтверждая готовность вооружённых сил к обороне национального суверенитета.

Судя по всему, развёртывание дополнительных сил обусловлено приказом президента страны Густаво Петро от 3 января 2026 года. Колумбийский президент объяснил развёртывание дополнительных сил на границе необходимостью усиления правопорядка в случае большого притока беженцев из Венесуэлы. Как известно, Колумбия стала одной из стран, поддержавшей Венесуэлу, а также запросившей заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций.