Контракт получила компания Bollinger Shipyards

Компания Bollinger Shipyards (США) получила контракт от Береговой охраны США на строительство четырёх ледоколов класса Arctic Security Cutters, которые будут использоваться для расширения американского присутствия в Арктике. Речь идёт о средних арктических ледоколах для патрулирования арктических вод. На текущий момент США не имеют ледоколов данного класса, хотя ранее уже заказывали поставку трёх судов.

Bollinger Shipyards будет строить ледоколы на основе проекта многоцелевого ледокола, разработанного канадской компанией Seaspan Shipyards совместно с финской компанией Aker Arctic Technology. Такой подход отражает планы Белого дома по сотрудничеству с Финляндией.

Новые ледоколы будут строить в штате Луизиана, для чего привлекут рабочий персонал сразу нескольких предприятий вдоль побережья Мексиканского залива. Отмечается, что выбор США в качестве места для строительства позволит обеспечить гибкость и потенциал для быстрого выполнения работ без ущерба для безопасности или качества.

Ожидается, что в будущем Bollinger Shipyards совместно со своими иностранными партнёрами построит до 11 ледоколов Arctic Security Cutters. Все они будут переданы Береговой охране США для выполнения миссий в Арктике.