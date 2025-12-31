Хотя это пока и не означает отмену программы, такое заявление говорит о фактической паузе

В этом году стало известно о разногласиях между участниками программы по разработке истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). Компания Dassault Aviation, представляющая Францию, потребовала предоставить ей больших прав на разработку, несмотря на изначальную концепцию равноправного сотрудничество. В Берлине отказались принимать требование Парижа, в связи с чем французская компания допустила выход из программы. Ожидалось, что к концу года стороны на уровне правительств найдут компромиссное решение или объявят о закрытии программы.

Как сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря немецкого правительства, в настоящее время окончательное решение о продолжении программы FCAS не было принято. В качестве причины чиновник озвучил всеобъемлющую франко-германскую повестку дня по вопросам внешней политики и безопасности, препятствующую обсуждению данного вопроса на уровне президента Франции и канцлера Германии. Проще говоря: высшее руководство имеет более приоритетные вопросы для обсуждения. Пресс-секретарь добавил, что не может назвать новую дату решения вопроса, связанного с разработкой FCAS.

Таким образом, программа по разработке истребителя шестого поколения фактически находится на паузе. Пока стороны не найдут решение, компании не смогут приступить к разработке полноценного прототипа истребителя с целью дальнейших испытаний. Даже в том случае, если решение всё же будет найдено, FCAS потеряет много времени, нарушит уже оговоренные сроки демонстрации прототипа и тем самым уступит конкурентному проекту Великобритании, Италии и Японии под наименованием GCAP.