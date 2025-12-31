Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией
Сейчас ведутся работы по оснащению забора технологическими средствами защиты

В Латвии завершили строительство 280-километрового забора на границе с Россией, работы по возведению которого продолжались в течение нескольких лет. Об этом сообщает Латвийское Радио и Телевидение (LSM).

В материале издания напоминают о том, что это был один из наиболее крупных инфраструктурных проектов в сфере безопасности. Общий бюджет проекта составляет 166 миллионов евро, но ещё 20 миллионов евро будут инвестированы в строительство инфраструктуры для патрулирования границы.

Работа над проектом требовала много времени, поскольку на определённых участках границы, где болотистая местность, нужно было строить забор на понтонах. По этой причине к строительству были привлечены сразу несколько крупных подрядчиков. Сейчас продолжаются завершающиеся этапы: проверка качества выполненных работ и оснащение забора технологическими средствами защиты.

Основная причина, по которой власти Латвии начали строительство забора – борьба с нелегальной миграцией. Местные власти объясняют, что проект не предоставляет абсолютной защиты от незаконного проникновения, но в большинстве случаев никто не станет перерезать забор.

#россия #латвия
Источник: lsm.lv
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв»
+
Власти Перу обсуждают продажу активов государственной нефтяной компании Petroperu
3
Tech4Gamers: Бывший глава Blizzard советует купить PS5 Pro вместо переоцененных портативных консолей
+
Ryzen 5 5600X оказался практически равен Ryzen 7 5700X и Core i5-12400F с DDR5
7
FT: Иран предлагает продажу оружия за криптовалюту
+
Linux-дистрибутив CachyOS обошёл Windows 11 по fps в играх на RX 6700 XT при меньшем потреблении ОЗУ
1
Новая партия танков Т-90А получит улучшенную «Арена-М» с режимом «Антидрон»
3
В США испытывают БТР Stryker с 30-мм автоматической пушкой
+
Китай предупреждает о потенциальных рисках столкновения со спутниками Starlink
+
В «ОнлайнТрейд» произошёл сбой в системе ценообразования — ОЗУ была доступна по докризисным ценам
16
В МВД перечислили фразы-ловушки, которые мошенники используют для взлома «Госуслуг»
+
Corsair отменила сделанный пользователем заказ на ПК и подняла его стоимость на $800
+
ADATA совместно с MSI и Intel выпустит 4-ранговые модули памяти DDR5 объёмом 128 ГБ
+
На дне пролива Эресунн в Дании обнаружены два затонувших средневековых корабля разных эпох
+
Илон Маск объявил о запуске массового производства мозговых имплантов Neuralink в 2026 году
1
LG анонсировала новые ноутбуки Gram с корпусом из аэрокосмического сплава и поддержкой Copilot+
+
В России с 1 января вступили в силу новые дорожные знаки
+
Появились первые фотографии видеокарты MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER для оверклокеров
1
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
69
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
+

Популярные статьи

Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
14
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
2
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
18

Сейчас обсуждают

Александр Соколов
06:18
на своей руке женился и сменил ник.
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Александр Соколов
06:18
оно и есть
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Александр Соколов
06:17
А Чимбала узнаю по походке....
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Iezon Din'alt
05:54
да они так ведут себя еще с тех пор как американцев то и не было.. сначала евро колонии, потом приплыли в америку всех индейцев сожрали, оттяпали тонны золота, заявили сюзеренам о независимости, и дал...
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Iezon Din'alt
05:50
больные фантазии обиженного на прошлую цивилизацию в которой не жил? =)
В Москве в 2026 году могут закрыться 400 кафе и ресторанов
32Влад32
04:23
Просто подкупили предателей - это основная "тренировка". Проблемы напечатать лишних бумажек нет.
США задействовали 150 военных самолётов во время операции в Венесуэле
Waramagedon
03:44
Полная х...та
«Чебурашка 2» установил рекорд в российском прокате по предварительным продажам билетов
Роман Кудлай
03:39
Шел 2026 год, а автор так и не научился делать скриншоты.... Скажите, он сюда тоже пытался запихнуть свой инсталлер и копировал системные файлы из своего любимого дистра сюда и пытался поставить wine ...
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Даниил Хмуров
03:27
Я бы и обычной 5090 2 разъёма питания делал для распределения нагрузки, тогда бы и не горело ничего
Появились первые фотографии видеокарты MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER для оверклокеров
Garthar
03:18
У тебя в цифре 80 одна ошибка. Они так себя ведут ровно после окончания 2 мировой, начиная со сброса ядерной бомбы на хиросиму и нагасаки
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter