Сейчас ведутся работы по оснащению забора технологическими средствами защиты

В Латвии завершили строительство 280-километрового забора на границе с Россией, работы по возведению которого продолжались в течение нескольких лет. Об этом сообщает Латвийское Радио и Телевидение (LSM).

В материале издания напоминают о том, что это был один из наиболее крупных инфраструктурных проектов в сфере безопасности. Общий бюджет проекта составляет 166 миллионов евро, но ещё 20 миллионов евро будут инвестированы в строительство инфраструктуры для патрулирования границы.

Работа над проектом требовала много времени, поскольку на определённых участках границы, где болотистая местность, нужно было строить забор на понтонах. По этой причине к строительству были привлечены сразу несколько крупных подрядчиков. Сейчас продолжаются завершающиеся этапы: проверка качества выполненных работ и оснащение забора технологическими средствами защиты.

Основная причина, по которой власти Латвии начали строительство забора – борьба с нелегальной миграцией. Местные власти объясняют, что проект не предоставляет абсолютной защиты от незаконного проникновения, но в большинстве случаев никто не станет перерезать забор.