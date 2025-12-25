В Стокгольме считают, что многие недооценивают возможности новой модификации шведского истребителя

В этом году Военно-воздушные силы Швеции получили первый истребитель JAS 39 Gripen E, который в будущем заменит самолёты конфигурации C/D. Как и прошлые модификации Gripen, версия E относится к четвёртому поколению истребителей, но командующий Военно-воздушными силами Швеции генерал-майор Йонас Викман видит недооценку возможностей нового самолёта.

В интервью изданию Defense News шведский генерал объяснил, что Gripen E позволит действовать ближе к угрозе, как и американский истребитель пятого поколения F-35. По его словам, новая модификация обладает малой радиолокационной заметностью, скрытностью и комплексом радиоэлектронной борьбы, которые в сочетании, позволят истребителю оставаться незамеченным в радиусе действия противовоздушной обороны и обманывать датчики противника. Как известно, ключевая особенность пятого поколения истребителей – малозаметность, позволяющая оставаться незамеченным как можно ближе к средствам противовоздушной обороны.

Помимо этого, Gripen E, как и F-35, объединён в единую систему глобального наблюдения, которая позволяет получать и передавать информацию. Шведские ВВС также учитывают необходимость противодействия беспилотникам, но Викман подчёркивает, что изначально истребители не создавались с этой целью. Шведский генерал утверждает, что прошлые радары для Gripen проектировались таким образом, чтобы они не обнаруживали медленно движущиеся цели. Однако теперь, когда беспилотники являются неотъемлемой частью поля боя, радары нового поколения также способны обнаруживать их. По этой причине Gripen E имеет все возможности для нейтрализации дронов.