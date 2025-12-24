Система была заказана в январе этого года за $73 млн

Компания Rheinmetall (Италия) сообщила о передаче Вооружённым силам Италии первой системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, которая была заказана в январе этого года в рамках контракта общей стоимостью 73 миллиона долларов. Данная система предназначена для обеспечения ПВО на ближней и сверхближней дистанции.

Skynex позиционируется как зенитное орудие, предназначенное преимущественно против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое уже успело пройти испытания в боевых условиях. Система представляет собой 35-мм пушку Revolver Gun Mk3 скоростью стрельбы до 1 тысячи выстрелов в минуту на расстоянии до 4 километров. Орудие можно оснастить боеприпасами программируемого взрыва Ahead, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и с большей вероятностью поражают цель.

На примере Италии можно указать на преимущество Skynex: компания-производитель обеспечила поставку первой системы ПВО менее чем за год, хотя прошло мало времени, прежде чем производство выйдет на максимальный уровень. Однако стоимость системы (73 миллиона долларов) значительная, поэтому вряд ли Skynex удастся разместить на каждом военном объекте или вдоль береговой линии. Впрочем, не исключено, что со временем Rheinmetall увеличат производственные объёмы и снизят стоимость системы. В таком случае на производство одной Skynex будет занимать менее полугода.