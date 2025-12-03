Это первый случай, когда страна НАТО разрешила строительство военного завода внеблоковому государству

Украинская компания Fire Point провела церемонию закладки первого камня в Хадерслеве (Дания), где начинается строительство завода по производству твёрдого ракетного топлива. Предприятие позволит удовлетворить нужды украинского оборонно-промышленного комплекса в ракетном топливе, необходимом для производства баллистических ракет. Украинские власти уже говорили о том, что строительства подобных заводов на территории Украины невозможно из-за рисков.

Министр по делам промышленности и бизнеса Дании Мортен Бодсков посетил церемонию, на которой заявил, что «украинским друзьям» нужно безопасное место для налаживания производства. Следует отметить, что это первый случай, когда страна НАТО даёт разрешение на строительство военных заводов компании за пределами североатлантического альянса.

О планах Украины построить в Дании завод по производству ракетного топлива стало известно ранее в этом году. При этом церемониальная закладка камня говорит о переходе программы на следующий этап. Ожидается, что завод удастся ввести в эксплуатацию уже в 2026 году.

Посольство России в Копенгагене раскритиковало строительство украинского завода. Местные СМИ также сообщают об обеспокоенности местных граждан в связи со строительством завода, который может быть подвергнут саботажу.