В Еврокомиссии хотели, чтобы банк предоставил Euroclear деньги, если их придётся вернуть России

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском центральном банке отказались поддержать план по выделению Украине кредита на сумму 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов. В Европейской комиссии обращались к банку с просьбой выступить в качестве кредитора для бельгийского депозитария Euroclear Bank, удерживающего российские активы.

По данным издания, Европейский центральный банк отверг такую возможность, поскольку она будет означать фактическое предоставление прямого финансирования странам-участникам Европейского союза, что запрещено внутренними договорами сообщества из-за рисков высокой инфляции и потери репутации. Источники издания утверждают, что после полученного ответа в Европейской комиссии начали работать над другими способами выделения Украине «репарационного кредита».

Financial Times акцентируют внимание на том, что концепция кредита предусматривает наличие механизма, позволяющего вернуть России замороженные активы в случае их разморозки. Европейский центральный банк мог выступить в качестве заёмщика и предоставить Euroclear средства для их возвращения Москве, если это понадобится сделать. Однако, учитывая, что регулятор отказался принимать участие в механизме кредитования – странам Европейского союза, по всей видимости, придётся разделить риски между собой.