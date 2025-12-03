Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
FT: Европейский центральный банк отказался поддержать выделение Украине кредита на сумму €140 млрд
В Еврокомиссии хотели, чтобы банк предоставил Euroclear деньги, если их придётся вернуть России

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском центральном банке отказались поддержать план по выделению Украине кредита на сумму 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов. В Европейской комиссии обращались к банку с просьбой выступить в качестве кредитора для бельгийского депозитария Euroclear Bank, удерживающего российские активы.

По данным издания, Европейский центральный банк отверг такую возможность, поскольку она будет означать фактическое предоставление прямого финансирования странам-участникам Европейского союза, что запрещено внутренними договорами сообщества из-за рисков высокой инфляции и потери репутации. Источники издания утверждают, что после полученного ответа в Европейской комиссии начали работать над другими способами выделения Украине «репарационного кредита».

Financial Times акцентируют внимание на том, что концепция кредита предусматривает наличие механизма, позволяющего вернуть России замороженные активы в случае их разморозки. Европейский центральный банк мог выступить в качестве заёмщика и предоставить Euroclear средства для их возвращения Москве, если это понадобится сделать. Однако, учитывая, что регулятор отказался принимать участие в механизме кредитования – странам Европейского союза, по всей видимости, придётся разделить риски между собой.

#украина #евросоюз #европейский центральный банк
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Австралии обнаружены свидетельства существования гигантской акулы возрастом 115 миллионов лет
+
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
1
Объединенные фестивали «ИгроМир» и Comic Con пройдут с 12 по 14 декабря
3
Intel может вернуться в устройства Mac и iPad к 2027 году
2
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
1
Defence Blog: Израиль поставил Грузии системы ПВО Spyder с помощью украинского самолёта Ан-124
2
В Госдуме заявили о завершающей стадии процесса импортозамещения WhatsApp
2
Dell: Миллионы людей отказываются переходить на Windows 11 из-за высоких затрат на оборудование
+
Новый троян крадет данные банковских карт и криптокошельков в обход защиты Android
+
Серия Metal Gear Solid в будущем может включать в себя новые игры и ремейки
+
В 2026 году в Санкт-Петербурге начнется возведение второго разводного моста
2
Турецкий БПЛА Kizilelma первым в мире успешно применил ракету средней дальности
+
Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретятся 2 декабря во второй половине дня
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
3
Россияне разошлись во мнении относительно самых длинных новогодних каникулах в истории
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
SIPRI: Доходы Китая от экспорта оружия падают из-за борьбы с коррупцией
1
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+

Популярные статьи

Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
7
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
37
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
11
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
3
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
15
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6

Сейчас обсуждают

ark-bak
05:33
В домике
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Михаил Авраменко
05:07
Бесплатное пополнение и так огромной библиотеки порнхаба 🙂
В Южной Корее взломано 120 000 домашних камер — личные видео распространялись в Сети
Кот Шрёдингера
05:05
А если нет блиндажа где прятаться?
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Garthar
03:41
Голуби жрут все, но основная проблема голубей как ни странно не голуби, а бабульки которые их подкармливают. Вот кого кого, а голубей дополнительно кормить не нужно ибо это всеядные утилизаторы говна....
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Bamboliny
01:41
Спасибо!
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Bamboliny
01:40
1. Эх, я сегодня на мели, а этот с толстенным лопатником жрет за троих! 2. Пааааберигись! 3. Это Спарта! 4. ...и только сунься еще сюда! 5. Наконец-то можно спокойно покормить свою даму. Все фото сдел...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
NuclearMissionJam
01:13
Красивые
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
TechnoReview
01:08
Это для тех, у кого уже есть крипта
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Bamboliny
00:57
1. Мелкие дремлют после сытного обеда (фото начало августа). 2. Уже подростки (фото конца октября). 3. Кто вас учил чирикать во время еды?! (фото конца августа, съемка через остекление лоджии и мутнов...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
32Влад32
00:56
Заниматься сексом под камерой? Хотя бы трусы накинули на время.
В Южной Корее взломано 120 000 домашних камер — личные видео распространялись в Сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter