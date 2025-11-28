За год в армию вступило 14,1 тысяч добровольцев, чего по-прежнему недостаточно

Правительство Великобритании опубликовало данные, которые свидетельствуют о притоке новобранцев в британские вооружённые силы. За последние 12 месяцев в регулярную армию вступило большей людей, чем уволилось, хотя в последние десятилетия тенденция была обратная.

Согласно официальным данным, за последний отчётный период в вооружённые силы Великобритании вступили 14,1 тысяч человек, а количество уволенных составило 13,8 тысяч солдат. Таким образом, за год армия пополнилась на 300 человек. Несмотря на скромную цифру, следует подчеркнуть, что обычно количество уходящих со службы обученных солдат было больше, чем приходящих новобранцев.

В Лондоне видят ощутимый сдвиг в пользу увеличения численности вооружённых сил, поскольку текущая цифра говорит по крайней мере о стабильной цифре регулярных военных. Тем не менее, ситуация все равно далека от идеала, ведь кадровые военные, прошедшие обучение и имеющие выслугу лет, уходят со службы. Большая часть из них (около 60%) увольняются по собственному желанию.

На текущий момент численность Вооружённых сил Великобритании во всех родах войск составляет 125 тысяч человек личного состава. Количество кадровых военных ежегодно сокращается, поскольку до недавних пор правительство не стимулировало рекрутинг, а существующие финансовые стимулы для действующих солдат остаются недостаточными.