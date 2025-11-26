Маловероятно, что будет застроена вся граница, поскольку на это понадобятся миллиарды долларов

В Лапландии (Финляндии) практически завершили строительство заграждений на восточной границе с Россией. Ожидается, что уже в декабре пройдёт приёмка завершённой работы, после чего возможны небольшие ремонтные работы. К следующему лету будет завершена работа над всеми участками заграждений, возводимыми на восточной границе.

Как объясняет командующий Пограничной охраной Лапландии подполковник Микко Кауппила, современные технологии позволяют оборудовать участки с заграждениями таким образом, чтобы контролировать ситуацию на восточной границе. Высота забора из сетки-рабицы составляет 3,5 метра, над которым устанавливают ещё метр колючей проволоки. Помимо этого, через каждые 20 метров устанавливаются камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать ситуацию без регулярного патрулирования.

При этом речь не идёт о том, чтобы застроить всю границу между Финляндией и Россией подобным забором, поскольку на это необходимы миллиарды долларов (один километр заградительного ограждения обходится в среднем примерно в 1,8 миллиона). Заграждения строят на тех участках, где существует повышенный риск нелегальной миграции, что позволяет сотрудникам пограничной службы сосредоточить все ресурсы на незащищённых участках.