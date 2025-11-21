Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Германия получила от США два командных пункта ЗРК Patriot на замену отправленным Украине
Не так давно страна передала два ЗРК украинской армии и планирует получить замену в сжатые сроки

Несколько дней назад Вооружённые силы Германии получили от компании Raytheon (США) два командных пункта, предназначенных для управления зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на информацию от Федерального управления вооружений, информационных технологий и поддержки Бундесвера (BAAINBw).

Бундесвер получил первые компоненты новых ЗРК Patriot, ожидая поставки остальных систем позднее. Поставленные командные пункты используются для управления радаром и пусковыми установками. При этом немецкие военные не получили новые радары и пусковые установки, запланированные к поставке на замену отправленным Украине.

В ноябре стало известно, что Германия поставила Украине дополнительные ЗРК Patriot. Страна передала свои системы украинской армии, рассчитывая, что США взамен поставят ей новые в более сжатые сроки. Для реализации этого плана США перенесли сроки поставок Patriot армии Швейцарии, хотя изначально ожидалось, что Берн получит свои системы уже в следующем году. Таким образом, наиболее вероятным сроком передачи Германии двух укомплектованных ЗРК Patriot является 2026 год.

#украина #сша #германия #patriot
Источник: hartpunkt.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
12
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
4
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
На выставке Dubai Airshow 2025 отметили эффективность российских БПЛА «Форпост-Р» после модернизации
+
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В России разработали плацкартный вагон нового поколения
3
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
В России начались продажи городского автобуса Citymax 12 от ЛиАЗа
1

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
7
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
9
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Windmark_
03:15
Асрок так себе конторка. Но начинка у них жирнющая .
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Windmark_
03:08
Когда не умеешь ничего создавать , вводишь налоги и поборы
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
motya
03:00
Что за уступки дикие. Парни за это свои головы сложили...
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Рвем очко Бернигану (псевдо главврачу)
02:10
жывотное 3050 -у тебя денег нет на бичпакет даже.какая тебе разница сколько что стоит.Вот ты завтракаешь же и заодно комплектуху ищешь.3050 -КАЛЛИЩЕ.как и 5060
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
vl
02:01
там и память стоит 15-16к за 32 гб, невозможно предположить насколько долго будет такая цена, но пока так. А если кто решил собрать себе компьютер, то конфигурации регулярно появляются на совсем друго...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
b0n3z
01:53
а кто его собрался делать производительным? об этом никто не говорил ничего. там цена 500-1000 бачей, сколько тепла будет выделять такая "производительность", ватт 200, ну может 300? такое тепло отвод...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
DIP32
01:47
Советский Союз как то горы оружия не спасли. Всё хорошо в достаточном количестве. А 2000 дерьмового самолета США не сильно помогает.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
DIP32
01:44
Очередные мрии Запада ?)))
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Главврач ПНД "Три кукушки"
01:40
В ДНС вроде ещё цены не начали расти, как была 5060 за 31, так и есть, и на Авито от 26
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
HP91
00:55
семейство Panter Lake для мобильных устройств, для 1954 будет Nova lake.
Intel представит процессоры Core Ultra 3 семейства Panther Lake на выставке CES 2026
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter