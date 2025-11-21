Не так давно страна передала два ЗРК украинской армии и планирует получить замену в сжатые сроки

Несколько дней назад Вооружённые силы Германии получили от компании Raytheon (США) два командных пункта, предназначенных для управления зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на информацию от Федерального управления вооружений, информационных технологий и поддержки Бундесвера (BAAINBw).

Бундесвер получил первые компоненты новых ЗРК Patriot, ожидая поставки остальных систем позднее. Поставленные командные пункты используются для управления радаром и пусковыми установками. При этом немецкие военные не получили новые радары и пусковые установки, запланированные к поставке на замену отправленным Украине.

В ноябре стало известно, что Германия поставила Украине дополнительные ЗРК Patriot. Страна передала свои системы украинской армии, рассчитывая, что США взамен поставят ей новые в более сжатые сроки. Для реализации этого плана США перенесли сроки поставок Patriot армии Швейцарии, хотя изначально ожидалось, что Берн получит свои системы уже в следующем году. Таким образом, наиболее вероятным сроком передачи Германии двух укомплектованных ЗРК Patriot является 2026 год.