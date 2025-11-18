Полёты запланированы с 17 по 23 ноября

С 17 по 23 ноября страны НАТО начнут серию тренировочных полётов истребителей в воздушном пространстве Эстонии, которые будут проходить ежедневно в период с 10:00 до 22:00. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Полёты будут происходить на разных высотах, в том числе на относительно низких, но не ниже 152 метров. Во время учений могут выполняться сверхзвуковые полёты. Истребители будут стараться держаться в стороне от населённых пунктов и небольших посёлков. Все учебные полёты будут проходить в координации с местной службой управления гражданской авиацией, предварительно согласовывая с Транспортным департаментом и Государственной диспетчерской службой. Истребители НАТО дислоцируются на аэродроме Эмари на северо-западе Эстонии, в 30 километрах от Таллина.

Стоит подчеркнуть, что Эстония не имеет собственных истребительных эскадрилий в составе военно-воздушных сил, поэтому её воздушное пространство охраняют различные страны НАТО, ежегодно сменяясь. Проведение тренировочных полётов направлено на отработку манёвров по мониторингу и пресечению нарушений воздушного пространства страны.