Nacvark
Hartpunkt: Германия закупит сотни тысяч многоспектральных маскировочных сетей для маскировки техники
Закупки будут осуществлены в рамках утверждённого летом 2024 года плана

Летом 2024 года Федеральное ведомство вооружения, информационных технологий и обеспечения Бундесвера (BAAINBw) объявило конкурс на поставку стационарного многоспектрального камуфляжного оборудования, которое позволит затруднить или даже сделать невозможным обнаружение противником войск и оборудования. Такое решение было принято немецким правительством на фоне распространения беспилотников и спутниковой разведки, которые позволяют определять позицию военных на поле боя.

Как сообщает издание Hartpunkt, уже на этой неделе парламент Германии выделит финансирование для заключение контракта на поставку 219,261 тысяч комплектов многоспектральных маскировочных сетей различных типов и размеров. Помимо этого, будет поставлено более 100 тысяч комплектов вспомогательного оборудования.

По данным издания, контракт получит бельгийская компания Sioen, которая планирует поставить соответствующее маскировочную оборудование на сумму около 580 миллионов евро. При этом нет подробной информации о том, какие именно сети будут приобретены. Sioen предлагает своим клиентам однослойные, многослойные и 2,5D сети, которые снижают не только оптическую заметность, но и заметность в ближнем, коротковолновом, дальнем инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Использование многоспектральных маскировочных сетей для маскирования военной техники позволяет снизить тепловую и электромагнитную сигнатуру, уменьшив вероятность обнаружения позиций. При этом чем более выражен маскировочный эффект, тем больше весит полотно, а также возникают ограничения по приёму радионавигационных сигналов.

#германия #маскировочная сетка
Источник: hartpunkt.de
Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
08:51
Нюхнул уже труселя бернингана? Всё, как я и предрекал ))))))))))))))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Андрей Попов
08:49
Выходящие сейчас фильмы, трудно таковыми назвать, поделки по типу и так сойдёт!!!
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
Алескандр Индустриевич
08:49
«В период правления совершенно разных президентов США: Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, — в мемуарах США неизменно изображаются и как дирижёр, и как метроном всего блока» Дегнерат ещё под...
Йенс Столтенберг в своих мемуарах подтвердил правоту позиции России по НАТО
Андрей Попов
08:47
Единственный годный фильм данной серии, оригинал с Арнольдом. Даже сейчас его бывает пересматриваю. Можно ещё вторую часть притянуть, но там уже не то, как то не очень убедительно выглядит. Остальное ...
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
ЦАГ
08:19
Странно что автор сидя публикуя на данном ресурсе такой ретроград. Мне еще в далеком 2010 году перестало хватать скорости HDD особенно на мелких файлах, были попытки перейти на raid 0 с 4 дисками, но...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Zero Hexen
08:18
Толи это стеб какой то и автор угарает накатывая такие статьи. То ли автор настолько руко ж. что пишет не понимая вообще принципы и работы железа. еще вариант у т.с. комп из начала 10вых. хрен пойми ...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
[IRanPast]
08:08
А ты HDD отключал при установки винды на ссд? Поставь уже linux, диски в raid и радуйся жизни. Не видел ниразу чтоб современный linux со всеми графическими обвесами в оперативе занимал больше 3 гигов,...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
si-cat
07:59
А ещё 40 лет назад четверо взрослых паковались в "Горбатого" 🤣 И??
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
si-cat
07:57
".. По цене новая машина, естественно, будет существенно дороже, чем Lada Vesta.." При цене от 2 млн это будет очередным "Москвичём" - оно есть, но нахрен никому не надо 🤣🤣🤣
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
salexa
07:42
в эту игру(дроны) можно играть вдвоём,пора начинать их тоже кошмарить....еее
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
