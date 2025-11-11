Закупки будут осуществлены в рамках утверждённого летом 2024 года плана

Летом 2024 года Федеральное ведомство вооружения, информационных технологий и обеспечения Бундесвера (BAAINBw) объявило конкурс на поставку стационарного многоспектрального камуфляжного оборудования, которое позволит затруднить или даже сделать невозможным обнаружение противником войск и оборудования. Такое решение было принято немецким правительством на фоне распространения беспилотников и спутниковой разведки, которые позволяют определять позицию военных на поле боя.

Как сообщает издание Hartpunkt, уже на этой неделе парламент Германии выделит финансирование для заключение контракта на поставку 219,261 тысяч комплектов многоспектральных маскировочных сетей различных типов и размеров. Помимо этого, будет поставлено более 100 тысяч комплектов вспомогательного оборудования.

По данным издания, контракт получит бельгийская компания Sioen, которая планирует поставить соответствующее маскировочную оборудование на сумму около 580 миллионов евро. При этом нет подробной информации о том, какие именно сети будут приобретены. Sioen предлагает своим клиентам однослойные, многослойные и 2,5D сети, которые снижают не только оптическую заметность, но и заметность в ближнем, коротковолновом, дальнем инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Использование многоспектральных маскировочных сетей для маскирования военной техники позволяет снизить тепловую и электромагнитную сигнатуру, уменьшив вероятность обнаружения позиций. При этом чем более выражен маскировочный эффект, тем больше весит полотно, а также возникают ограничения по приёму радионавигационных сигналов.