В стране отсутствует всеобщая воинская повинность

Министр обороны Бельгии Тео Франкен на своей странице в социальной сети X сообщил о разосланных оборонным ведомством письмах всем 17-летним подросткам, где им предлагают пройти добровольную военную службу. По его словам, всего было разослано 149 тысяч писем, то есть именно такое количество несовершеннолетних граждан могут пройти добровольную службу.

В Бельгии с 1992 года отсутствует всеобщая воинская повинность. При этом бельгийское правительство продвигает программу прохождения подростками добровольной военной службы, которая позволит обучить их базовым элементам военной подготовки. Численность Вооружённых сил Бельгии составляет немногим больше 30 тысяч человек личного состава, но к 2035 году Брюссель планирует увеличить показатель до 55,8 тысячи солдат.

Ранее была информация о скором старте в Польше экспериментального этапа аналогичной программы. В отличие от Бельгии, польское правительство имеет более амбициозные планы на этот счёт, планируя в следующем году привлечь к прохождению добровольной военной службы порядка 400 тысяч человек, включая пенсионеров и подростков.