Страна обращается к соседним государствам с просьбой предоставить доступ к их небу

Бельгия заказала у американской компании Lockheed Martin поставку 34 истребителей пятого поколения F-35. которые обойдутся Брюсселю в 5,6 миллиарда евро. Они заменят F-16 по мере поступления, а устаревшие самолёты передадут Украине.

Однако, как заявил министр обороны страны Тео Франкен (цитата 20 Minutes), бельгийским военно-воздушным силам не хватает национального воздушного пространства, чтобы эффективно проводить учебные миссии. На фоне этого, как пишет издание, в Брюсселе разгорелись обсуждения, ведь Бельгия оказалась слишком маленьким государством для новых истребителей. При этом всём, стоимость одного лётного часа F-35 составляет 50 тысяч евро.

Бельгийский министр подтвердил, что правительство ведёт переговоры с соседними государствами, в частности, с Италией и Нидерландами, чтобы воспользоваться их воздушным пространством для обучения своих пилотов. Бельгийские пилоты также могут воспользоваться акваторией Северного моря, которая расширяет границы воздушного пространства, но полёты над ней требуют взаимодействия с другими гражданскими и военными пилотами.

Стоит также добавить, что на самом деле такая проблема возникла не только при эксплуатации F-35. Во время использования F-16 стране тоже приходилось проводить обучение на территории других государств, например во Франции. Тем не менее, F-35 в своих миссиях всё же требуют больше воздушного пространства, чем F-16.