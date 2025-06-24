На основе учебного опыта в Пентагоне решают, какие морские дроны следуют доработать, а какие ввести в эксплуатацию

Командующий оперативной группой Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, занимающейся применением беспилотных технологий (TF-66), контр-адмирал Майкл Мэттис в интервью Breaking Defense рассказал о роли учений НАТО в Европе, в ходе которых испытывают морские беспилотные системы.

По его словам, у американской армии есть ряд морских дронов, которые как введены в эксплуатацию, так и испытываются. Все они были испытаны во время ежегодных учений НАТО в Балтийском море под наименованием BALTOPS 2025. Мэттис объясняет, что такие военные учения имеют важную роль, помогая оценивать различные коммерческие дроны на рынке.

На учениях BALTOPS 2025 страны НАТО задействовали как минимум десять крупных проектов автономных разведывательных судов, которые получили от Пентагона «зелёный свет» на более широкое применение в рамках закупок по программе Replicator. Майкл Мэттис также упомянул надводные беспилотные катера Rampage от американского стартапа HavocAI, которые хоть и показали себя как многоцелевые, но всё же не были введены в эксплуатацию.

Контр-адмирал отметил, что основная роль TF-66 заключается в том, чтобы использовать недорогие системы, навязывая противнику дополнительные издержки путём «перенасыщения» акватории.