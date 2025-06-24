Сербский премьер назвал своей задачей открытие новых рынков сбыта боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о приостановлении экспорта боеприпасов за границу, подчеркнув, что сейчас все производимые снаряды отправляются на склады сербской армии.

При этом Вучич дал понять, что решение временное, поскольку оборонно-промышленный комплекс обеспечивает рабочими местами 50 тысяч человек, у которых есть семьи, а это уже 150 тысяч сербов. Он добавил, что если бы Сербия закрыла свои заводы по производству боеприпасов, то его критиковали бы не за их продажу, а за отказ платить зарплаты рабочим оборонных предприятий.

Сербский премьер назвал своей задачей открытие новых рынков сбыта боеприпасов, чтобы бизнес имел возможности зарабатывать деньги. По этой причине Сербия продаёт боеприпасы на американский и европейский рынки. Александр Вучич также подтвердил поставки боеприпасов Израилю, отметив, что это было после 7 октября 2023 года, когда ХАМАС вторглись на израильские территории. При этом Белград не поставлял израильской армии снаряды после начала ирано-израильского конфликта.

Ранее в российской разведке обвиняли Сербию в поставках боеприпасов Украине. Сербский премьер отверг обвинения, хотя признал, что Белград не может контролировать, куда отправляются боеприпасы после их получения заказчиком.