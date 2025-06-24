Речь идёт об ОТРК, разработку которого начали в 2006 году, но впоследствии приостановили

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию The Times сообщил о запуске оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» в серийное производство. Речь идёт о баллистической ракете, о разработке которой в последние годы говорило украинское руководство.

Разработка ОТРК «Сапсан» началась ещё в 2006 году и продолжалась до 2013 года, после чего была приостановлена. В 2016 году украинские инженеры вновь взялись за разработку баллистической ракеты, но она так и не была запущена в серийное производство, ограничившись лишь экспериментальным образцом для военных парадов. Однако теперь, по словам Ермака, первая украинская баллистическая ракета уже имела опыт боевого применения.

«Сапсан» способен преодолевать расстояние до 500 километров. Боевая часть ракеты содержит в себе 480 килограмм взрывчатого вещества, то есть в два раза больше, чем американские ATACMS. В материале The Times ракету называют сверхзвуковой. По некоторым данным, скорость украинской ракеты во время испытаний составила 1769,5 метров в секунду, что пропорционально 5 Махам. Таким образом, баллистическая ракета пока не может называться гиперзвуковой, хотя близка к таким показателям.