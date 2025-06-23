При этом обогатительные возможности страны теперь серьёзно ограничены

После того, как Соединённые Штаты Америки нанесли удар по трём ядерным объектам Ирана, американский президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении завода по обогащению урана Фордо. На следующей неделе министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн избежали таки максималистских заявлений, подчеркнув, что первоначальная оценка объектов после удара указывает на их серьёзное повреждение. При этом в Иране заверили, что всё важное оборудование, включая уже обогащённый уран, было заранее вывезено в ожидании американского удара.

Вице-президент Дэвид Вэнс во время программы This Week на телеканале ABC заявил, что в ближайшие недели Вашингтон будет работать над тем, чтобы решить ситуацию с оставшимся у Тегерана ураном. По его словам, это один из вопросов, который в Вашингтоне хотят обсудить. Своими словами Вэнс фактически подтвердил, что у Ирана остался обогащённый уран. Однако, по всей видимости, возможности Тегерана по обогащению нового урана и доведению уже имеющегося до оружейного уровня, теперь ограничены отсутствием специализированного объекта.

Как пишет издание The New York Times, всё указывает на то, что в Соединённых Штатах Америки не знают, где теперь хранится обогащённый уран. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также прокомментировал судьбу иранского урана, заявив, что у Тель-Авива есть «интересная информация» о местонахождении 400 килограммов обогащённого до 60% урана. Израильский премьер отказался раскрывать подробности.