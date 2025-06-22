Всего было атаковано три ядерных объекта

Сегодня ночью американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором сообщил об успешной атаке на ядерные объекты Ирана. На момент написания политиком поста в соцсети американские самолёты уже покинули иранское воздушное пространство, взяв курс в места базирования.

По его словам, под американский авиаудар попали ядерные объекты в Исхафане (незадолго до этого атакован Израилем), Натазе и Фордо, где находится подземный ядерный комплекс с заводом по обогащению урана. Американский президент также сделал репост сообщения, где говорится о прекращении существования объекта Фордо.

По данным The New York Times, во время удара по заводу Фордо американская армия использовала несколько стратегических стелс-бомбардировщиков B-2. Fox News говорят об использовании американскими военными 5-6 противобункерных бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, а также около 30 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk.

Дональд Трамп подчеркнул, что теперь настало время мира, призвав Иран согласиться на прекращение ирано-израильского конфликта вследствие исчерпания объекта американо-израильских претензий. Американский президент планирует выступить с обращением к нации в Белом доме, чтобы доложить об успехе военной операции против Ирана.