Глава консорциума, производящего истребитель, настаивает на том, что большое количество истребителей 4 поколения лучше себя покажут, чем существующие только на бумаге FCAS и GCAP.

Генеральный директор консорциума, производящего европейские истребители Eurofighter Typhoon, Тамарит Дегенхардт объявил о планах увеличить производство самолётов четвёртого поколения. Он подчеркнул, что консорциум ещё не вышел на максимально возможное серийное производство.

По его словам, сейчас в Европе ежегодно производят 14 истребителей, но в течение полутора года цифра вырастет до 20 единиц авиационной техники. В перспективе можно выйти на производство 30 самолётов.

Дегенхардт ставит такие цели вопреки перспективным европейским программам FCAS и GCAP, в рамках которых разрабатываются истребители шестого поколения с большим количество функций. Он подчёркивает, что опыт современных боевых действий доказал важность «боевой массы» (численного преимущества в чём-либо), а не современных технологий. Учитывая это, топ-менеджер настаивает на том, что большое количество Eurofighter Typhoon покажут себя лучше, чем существующие только на бумаге истребители шестого поколения.

Тамарит Дегенхардт анонсировал рост экспорта европейских истребителей, в том числе в Турцию, Саудовскую Аравию, Австрию, Португалию и Польшу. Сейчас самолёты находятся на вооружении Великобритании, Германии, Италии и Испании. Глава консорциума заверяет заказчиков в том, что самолёты Eurofighter прослужат до 2060-х годов благодаря модернизациям.