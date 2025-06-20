В Пекине ещё несколько лет назад дали понять, что БПЛА станут неотъемлемой частью вооружённых сил

В начале июня Дональд Трамп подписал несколько указов, в которых определяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как важный вид вооружения, предписывая развить доминирующую роль Соединённых Штатов Америки в их производстве и применении. Издание Defence One задаётся вопросом, насколько такие усилия американского президента являются значительными и своевременными, учитывая абсолютное превосходство Китая в производстве БПЛА.

В материале издания напоминают, что промышленность страны продемонстрировала важность военно-гражданского слияния: гражданские заводы производят обычные беспилотники, которые в военное время могут стать оружием. На момент 2024 года Defence One сообщало о производстве китайскими компаниями 70% коммерческих БПЛА, что отражает величину производственных мощностей страны.

Пекин ещё в 2022 году определил БПЛА как неотъемлемую часть современных боевых действий, интегрировав беспилотные технологии в Народно-освободительную армию Китая (НОАК). С августа 2022 года китайские военные проводили различные учения вокруг Тайваня, задействуя беспилотники.

Пока непонятно, каким именно видам БПЛА в Китае отдадут предпочтение. Будут это одиночные ударные дроны или автономные рои, запускаемые с кораблей - непонятно. Однако с уверенностью можно сказать о том, что НОАК извлекают опыт из российско-украинского конфликта, особенно в контексте использования дешёвых беспилотников, производство которых Китай способен организовать в большом количестве, учитывая огромные производственные мощности гражданских заводов.