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Nacvark
Разведка США по-прежнему не имеет доказательств создания Ираном ядерного оружия
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер, сославшись на имеющиеся у него разведданные

В марте директор национальной разведки Соединённых Штатов Америки Тулси Габбард говорила об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия, чем так обеспокоена администрация Дональда Трампа. Несмотря на это, израильская армия приступила к обстрелам иранских территорий, посчитав, что Тегеран близок к созданию атомной бомбы.

Сенатор Марк Уорнер, являющийся заместителем председателя Комитета по разведке, раскритиковал возможность присоединения Соединённых Штатов Америки к израильской операции, подчеркнув, что штаты вступают на совершенно неизведанную территорию.

«Единственное, что мы знаем о Ближнем Востоке, так это то, что там гораздо легче начать конфликт, чем его закончить», - подчёркивает он.

Уорнер отметил, что неоднократно спрашивал американскую разведку, движется ли Тегеран к созданию ядерного оружия. Несколько месяцев назад Габбард дала ему понять, что доказательств этого нет. По его словам, на этой неделе он получил дополнительное подтверждение того, что Иран не планирует создавать ядерное оружие. В то же время Дональд Трамп игнорирует эту информацию - акцентирует внимание сенатор.

Марк Уорнер задаётся вопросом, какой сигнал Соединённые Штаты Америки посылают всему миру, когда первоначальная позиция Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Израилю защитить себя, но не вмешиваться в конфликт, а теперь - есть риск прямого вмешательства.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что его не волнуют заявления Тулси Габбард, поскольку Иран действительно был близок к созданию ядерного оружия.

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#сша #иран
Источник: bluevirginia.us
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