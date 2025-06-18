В Белом доме также не намерены финансировать приобретение двух подлодок и эсминцев

В Соединённых Штатах Америки продолжаются обсуждения вокруг бюджетных вопросов. Недавно Конгресс разбирал предлагаемые Белым домом оборонные расходы страны на 2026 финансовый год, которые станут рекордными и достигнут одного триллиона долларов в суммарном объёме.

Как рассказал сенатор-республиканец Роджер Уикер, чьи слова приводит издание Defense News, предлагаемый Белым домом бюджет предусматривает сокращение расходов на судостроение почти в два раза - с 37 миллиардов до 20,8 миллиардов долларов. Парламентарий огорчён таким бюджетом, особенно если учесть, что министр обороны Пит Хегсет говорил о намерениях возродить военно-морские силы и судостроение, в котором Китай начал превосходить Соединённые Штаты Америки.

Помимо прочего, Уикер видит игнорирование правительством ежегодного запроса военно-морских сил на приобретение двух подводных лодок Virginia и двух эсминцев Arleigh-Burke. Проект по разработке новых атомных подводных лодок класса Columbia в Белом доме также предлагают сократить на четыре миллиарда долларов. По его мнению, невключение в бюджетное предложение эсминцев и подлодок дестабилизирует отрасль и замедляет усилия по судостроению.

Роджер Уикер считает, что американское судостроение находится в упадке, к которому также близится ситуация в военно-морской авиации. Военно-морские силы полагаются на устаревший F/A-18E/F Super Hornet, три из которых недавно были потеряны вследствие падения с борта авианосца USS Truman.