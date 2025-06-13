Американский флот должен довести численность до 381 кораблей, но пока страна застряла на отметке ниже 300

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет на слушаниях в Палате представителей (цитата «РИА Новости») заявил, что американские военно-морские силы уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем. Среди таких - дефицит производственных мощностей и упадок промышленной базы.

По его оценкам, китайская армия имеет производственные мощности в отрасли судостроения, которые во много раз превышают американские. Причём основной пик роста китайского флота произошёл после 2010: за последние 15 лет на воду было спущено 70% кораблей Китая. В то же время Соединённые Штаты Америки за этот же промежуток времени спустили на воду только 23% кораблей от общей численности флота. Иными словами, американский флот - следствие былого величия, когда китайский - показатель современного роста этого величия.

Учитывая снижение американского преимущества в морском пространстве, Пит Хегсет подчеркнул, что Дональд Трамп, как и он лично, поставили судостроение приоритетом номер один для военно-морских сил. Военно-морским силам была поставлена цель довести общую численность боевых кораблей до 381 единицы, но пока показатель находится на отметке ниже 300. По мнению Хегсета, в военное время такие показатели неудовлетворительны и чреваты последствиями.

Стоит отметить, что на вооружении военно-морских сил Китая находится около 370 боевых кораблей, когда у Соединённых Штатов Америки их меньше 300. Несмотря на это, американские военно-морские силы пока превосходят китайские по численности. Однако, как уже обозначил Пит Хегсет, при текущих тенденциях Китай обгонит Соединённые Штаты Америки по морской мощи.