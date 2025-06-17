Это означает, что уже скоро F-35 смогут обновиться до TR3 и приступить к боевому дежурству

Американская компания Lockheed Martin завершила работу над масштабным обновлением для истребителя F-35, которое получило название Technology Refresh (TR) 3. Об этом сообщает портал Aviation International News и другие иностранные средства массовой информации.

Отмечается, что речь идёт о самом крупном обновлении программного и аппаратного обеспечения для американского истребителя пятого поколения, вносящего сразу 75 новых программ. Только улучшение обработки ядра позволило увеличить вычислительную мощность оборудования в 25 раз по сравнению с прошлым обновлением TR2.

Обновление позволяет F-35 работать как узел данных в многодоменных операциях, что было протестировано в последние месяцы на нидерландском истребителе. Самолёт использовал шлюз для загрузки секретных данных в систему управления, передав командованию информацию для эффективного применения находящейся на суше артиллерийской системы. TR3 также предусматривает обновление датчиков истребителя и возможность одновременного использования большего количества различных типов вооружения. Lockheed Martin не забыли уделить внимание и интеграции искусственного интеллекта в программное обеспечение самолёта.

В случае, если американские военные подтвердят стабильность работы программного обеспечения, F-35 с новым пакетом TR3 смогут перейти к боевому дежурству. Сейчас данные истребители разрешено использовать исключительно в учебных целях, то есть на вооружении находятся самолёты с обновлением TR2.