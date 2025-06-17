Страна произвела около ста ядерных боеголовок

Китай увеличил свой ядерный арсенал на 20%, произведя 100 ядерных боеголовок всего за один год. Об этом сообщает издание Breaking Defense, приводя данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что ещё недавно ядерный арсенал страны оценивали в 500 боеголовок, но теперь он составляет свыше 600. Пекин не останавливается в наращивании производства ядерного оружия, а арсенал страны превосходит численность боеголовок у Франции и Великобритании вместе взятых. Ни одна из стран мира не наращивает производство ядерного оружия в таких масштабах. В случае, если Китай продолжит наращивать свой ядерный арсенал в прежних темпах, страна имеет все шансы обогнать Соединённые Штаты Америки и Россию по количеству боеголовок. Впрочем, пока целевой показатель равен 1,5 тысячам боеголовок к 2035 году.

Помимо этого, китайские военные заканчивают работу по созданию 350 шахт для пуска межконтинентальных баллистических ракет, размещённых в пустынных и горных регионах.

Научный сотрудник программы по оружию массового поражения SIPRI Ханс Кристенсен считает, что Москва удовлетворена ростом ядерного потенциала Пекина, ведь это помогает участвовать в сдерживании Соединённых Штатов Америки. Однако велик риск того, что в конечном итоге Китай превзойдёт Россию по количеству ядерных боеголовок, подвинув Россию на международной арене.