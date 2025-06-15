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Nacvark
NYT: В пригороде Тель-Авива был серьёзно повреждён научно-исследовательский центр Вейцмана
Об этом сообщает издание, прикладывая фотографию с места происшествия

В ходе ракетных ударов Ирана по Израилю был серьёзно повреждён научно-исследовательский центр Института науки имени Вейцмана, расположенный в городе Реховот (Центральный округ Израиля, 20 километров от Тель-Авива). Об этом сообщает издание The New York Times, прикладывая фотографию с места происшествия.

В материале издания приводятся слова 31-летнего аспиранта Алана Монциани из Италии, проживавшего в общежитии учебного заведения. После выхода из укрытия он увидел отколовшиеся стены с одной части исследовательского центра. По его словам в близлежащих зданиях были выбиты окна. Возгорание фиксируется в той части здания, где были расположены лаборатории.

Монциани сложно сказать, было ли это прямое попадание иранской баллистической ракеты или поражение объекта осколками в результате работы противовоздушной обороны, поскольку исследовательский центр был охвачен пламенем. В то же время Telegram-канал Shot, опубликовавший видео с попаданием ракеты по центру, сообщает о заблокированных внутри здания людях. Точной информации об этом в данный момент нет.

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#израиль #иран #тель-авив
Источник: nytimes.com
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